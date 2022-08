Twee mensen zijn woensdagavond gewond geraakt bij een aanrijding op De Brink in Zwolle. Een snorscooter en een auto raakten elkaar. De bestuurster van de snorscooter raakte zwaargewond. Zij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Bij haar achterop de scooter zat nog een andere opzittende die gewond raakte. Ook dit slachtoffer is later met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist hield er, voor zover bekend is, geen verwondingen aan over.

Het ongeluk gebeurde kort voor 23.30 uur. De scooterrijder kwam vanuit de Koeweg en heeft vermoedelijk bij het oprijden van de kruising geen voorrang verleend aan een tegemoetkomende automobilist. De opgeroepen traumahelikopter is gecanceld. De politie heeft een uitgebreid sporenonderzoek gedaan waardoor de Brink een groot gedeelte van de nacht afgesloten is geweest.