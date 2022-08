Een beeld zegt soms meer dan duizend woorden. Dat geldt ook voor de foto's die vanaf zaterdag 3 september in Zwolle te zien zijn. In de Centrale Harculo houdt de Stichting De Stad Verbeeldt voor de vierde keer een expositie met foto's van de Zilveren Camera, de belangrijkste prijs voor fotojournalistiek in Nederland.

Het was een iconische foto. Minister Kajsa Ollongren snelde vorig jaar over het Binnenhof nadat zij positief was getest op het coronavirus. In haar hand hield Ollongren - op dat moment ook verkenner in de kabinetsformatie - een map met aantekeningen. Daarop waren de woorden 'Positie Omtzigt, functie elders' te lezen.

Veel mensen zullen de foto van ANP-fotograaf Bart Maat herkennen. Maat won met deze foto de Zilveren Camera 2021. Deze en andere foto's zijn vanaf zaterdag 3 september te zien in de Centrale Harculo tijdens een expositie over de Zilveren Camera. De winnende ANP-fotograaf komt 12 september naar Zwolle om te vertellen over zijn werk.

Daarnaast is vanaf 3 september ook de tentoonstelling Verhalen van Harculo te bezichtigen in de voormalige energiecentrale. Voor deze expositie hebben drie professionele fotografen en twintig amateurfotografen uit Zwolle oud-werknemers, oud-dienstverleners en wijkbewoners van de Centrale Harculo gefotografeerd.