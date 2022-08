De bestuurder van een bedrijfsbus is zwaargewond geraakt toen zijn voertuig vanochtend in Zwolle in brand vloog. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

De brandweer werd vanochtend rond 06.45 uur gealarmeerd voor de brand aan de Eymerstraat. De automobilist liep daarbij ernstige brandwonden op, laat de veiligheidsregio IJsselland weten. Het busje raakte zo zwaar beschadigd dat deze als verloren kan worden beschouwd. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, is nog onduidelijk. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt dat dit lastig te achterhalen zal zijn. Het busje wordt door een bergingsbedrijf weggehaald.