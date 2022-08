Door de aangekondigde staking van NS-personeel in het noorden van Nederland rijden er vanochtend aanzienlijk minder treinen van en naar station Zwolle. Het treinverkeer tussen Zwolle en Lelystad is volledig stilgevallen. Treinen van Blauwnet richting Kampen en Vechtdal rijden wel gewoon.

De NS zegt haar uiterste best te doen om in elk geval één keer per uur een trein richting Groningen en Leeuwarden te laten vertrekken. Volgens de aangepaste reisadviezen lijkt dat momenteel te lukken. Maar het grootste deel van de treinen rijdt niet. Reizigers die vanuit Zwolle in zuidelijke richting moeten, kunnen met Blauwnet via Almelo omreizen.

De estafettestakingen zijn het gevolg van het cao-conflict tussen vakbonden VVMC, FNV en CNV en de NS-directie. De bonden eisen compensatie voor het fors duurder geworden leven en willen inflatiecorrectie. Ook willen ze betere arbeidsvoorwaarden. Vorige week besloten ze tot een grote estafettestaking.

De stakingen beginnen vandaag in Friesland, Groningen, Drenthe en delen van Flevoland en Overijssel. Vrijdag volgt de regio West (Zuid-Holland), maandag 29 augustus Noord-West (Noord-Holland), op dinsdag 30 augustus Midden (Utrecht, Amersfoort, Hoofddorp) en een dag later Oost- en Zuid-Nederland.

Volgens NS kost het veel te veel geld om de eisen van de bonden in te willigen. Dat zou de loonkosten met 20 procent opdrijven. Ook zouden de individuele eisen van spoorvakbonden in diverse gevallen haaks op elkaar staan en daarmee niet uitvoerbaar.