Na drie jaar afwezigheid keert het Zwolle Pride Festival in volle glorie weer terug in onze geliefde Hanzestad. In 2019, tijdens de eerste editie, was Gina Maria (52) verkozen tot ceremoniële burgaymeesteren dit jaar organiseert ze het hele festival: "Zolang mensen in de lhbtiq+-community niet zonder schade kunnen leven, moeten we dit blijven vieren."

Op 26, 27 en 28 augustus 2022 keert het Zwolle Pride Festival weer terug. In 2019 werd het in Zwolle voor het eerste georganiseerd. Al langer probeert de gemeente Zwolle activiteiten voor de lhbtiq+-community op touw zetten. Zo werd er in 2006 een keer Roze Zaterdag gevierd. "Het probleem met dit soort evenementen is dat iemand moet opstaan die zegt 'ik ga dit organiseren'. Het is namelijk vrijwillig, dus zoiets moet echt een plekje in je hart hebben."

Dat Gina op de radar is gekomen voor de organisatie van dit festival is niet heel vreemd. Ze is namelijk geen onbekende in de cultuursector van Zwolle. Ze is eigenaar van de Nederlandse Jeugd Musical School, produceert het Zwolse Sinterklaasjournaal, is oprichter van tv-programma Mien Proat en een aantal jaar geleden verving ze Gaston in de Postcodeloterij. Daarnaast is ze cultuurondernemer, dus houdt ze zich onder andere bezig met projecten zoals Zwolle Pride Festival. "Naast het organiseren van activiteiten ben je ook bezig met bijvoorbeeld fondsen werven of locaties regelen. Je bent eigenlijk een volledig bedrijf aan het runnen."

Het festival van dit jaar moet het voorbeeld zijn voor de komende jaren. Tot die conclusie kwamen Gina en en de voorzitter van COC Zwolle Heleen Rompelman. COC Zwolle is een vrijwilligersorganisatie die zich bezighoudt met de belangenbehartiging van lhbtiq+-ers. "We wilden een programma bedenken dat zorgt voor langetermijnverbindingen, zodat het ook makkelijker wordt om het festival in de toekomst te organiseren." Daarmee doelt ze op het leggen van relaties met bijvoorbeeld sponsoren of locaties.

Door die langetermijnverbindingen hoopt Gina dat Zwolle het festival nog vele jaren viert. Ze is er trots op dat onze stad een regenboogstad is. Dat betekent dat de gemeente zich actief inzet voor de acceptatie van onder andere lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en intersekse personen. "Toch kan nog kan lang niet iedereen normaal functioneren in de maatschappij. Daarom is het zo belangrijk dat we het Pride Festival blijven vieren."

Gina vertelt dat het festival niet alleen draait om de lhbtiq+-community, maar dat alle groepen die zich niet geaccepteerd voelen welkom zijn. "Het gaat juist om de verbinding met elkaar en dat we mensen erover blijven informeren."