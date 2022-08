We produceren met z'n allen per dag gemiddeld 2,5 uur ‘te veel’ stroom uit wind en zon, blijkt uit onderzoek van het Zwolse energiebedrijf Zonneplan. Windmolens en zonnepanelen leveren op die momenten meer stroom dan nodig is. Op andere momenten van de dag gebruiken we in plaats daarvan juist stroom uit gas- en kolencentrales.

De overproductie is vaak overdag als de zon volop schijnt en mensen thuis elektrische apparaten thuis niet aan hebben staan en dus weinig verbruiken. Het hoogste stroomgebruik zit bijvoorbeeld juist 's avonds. Ideaal zou zijn als we de uren van overproductie van groene stroom zouden kunnen opslaan en gebruiken op het moment dat we die dus wel gebruiken. Of dat mensen hun gedrag aanpassen. Dat laatste kan volgens Zonneplan-woordvoerder Frank Breukelman tamelijk eenvoudig.

"Door de timer van de vaatwasser of wasmachine in te stellen op de uren dat er veel energie uit zon en wind beschikbaar is", zegt hij. Maar dat zou ook weer niet alles oplossen.

Breukelman verwacht dat in de toekomst elektrische auto's en thuisbatterijen 'een grote rol gaan spelen in dit vraagstuk'. "Deze kunnen op momenten van een dreigend overschot als buffer dienen, waarna ze de stroom weer kunnen terugleveren wanneer hier veel vraag naar is." De overproductie is trouwens niet het hele jaar door altijd even veel. In de zomermaanden is dat meer dan in de winter. Deze maand komt het daggemiddelde al snel op vijf uur, bijvoorbeeld.

Overigens is het niet zo dat alle groene stroom die we nu 'te veel' produceren helemaal verloren gaat. Op momenten van overschot exporteert Nederland die stroom naar landen om ons heen. Maar, stelt Breukelman, daar zit wel een limiet aan. Als dat internationale net de toevloed niet meer aankan, worden molens en zonnepanelen afgeschaald.