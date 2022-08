Onder bedreiging van een vuurwapen werd een man vorig jaar november in Zwolle gegijzeld en mishandeld. Een negentienjarige Zwollenaar zit al bijna een half jaar vast als verdachte. Hij kreeg vandaag te horen dat hij voorlopig nog niet op vrije voeten komt.

Het slachtoffer zou vorig jaar 5 november in Zwolle onder bedreiging van een vuurwapen zijn gedwongen om in een geblindeerde bus te stappen. Ze reden vervolgens naar een bos, waar het slachtoffer bedreigd en mishandeld werd.

Twee verdachten moesten dinsdagochtend voor de rechter verschijnen in een pro-formazitting bij de rechtbank in Zwolle. Maar alleen de negentienjarige A.G. was er. Zijn vermeende kompaan S. moest uit de gevangenis in Almelo komen, maar was om onbekende reden niet naar Zwolle vervoerd. G. werd vanuit Nijmegen gebracht en zag op de publieke tribune zijn moeder, zus en vriendin zitten. Maar hij hoorde niet van de rechtbank wat hij wilde horen.

'Jij wil gangster spelen dan ga je nu zien wat er gebeurt', zou het slachtoffer die vijfde november hebben gehoord. En: 'Je moet praten, anders gaat deze door je hoofd heen'. Hij werd bedreigd met een vuurwapen en zou 5000 euro moeten betalen. Ook moest hij een naam noemen van de verdachten.

Op een parkeerplaats bij een bos zou hij vervolgens mishandeld zijn. 'Ik ben tranquilo gebleven anders had ik de trekker wel overgehaald', zou er gezegd zijn. En: 'Je mag niet naar de politie gaan anders gaan er gaten door je huis'.

G. bepleit zijn onschuld en wil op vrije voeten komen tot de zaak inhoudelijk wordt behandeld. "Ik wil voor mijn moeder zorgen." Een paar keer draait hij zich om om de drie vrouwen op de publieke tribune aan te kijken. Hij werpt een knipoog hun kant op. G. zit al bijna een half jaar vast. "Als het zo lang moet duren om mijn onschuld te bewijzen, is dat zo. Maar ik ben er echt niet blij mee."

Volgens de officier van justitie is het uitgesloten dat G. de komende maanden op vrije voeten komt. "Je bent al een aantal keer met politie en justitie in aanraking geweest. Toch ligt er nu deze verdenking. Je hebt je kans op een schorsing verspeeld."

De rechtbank denkt er ook zo over. Naar verwachting wordt de zaak begin november inhoudelijk behandeld. Tot die tijd blijft G. in voorlopige hechtenis.

En medeverdachte S.? die moet donderdag alsnog voor de rechter verschijnen. Hij wordt er ook van verdacht op 17 januari iemand op de Palesterinalaan met fysiek geweld te hebben beroofd van een iPhone en een bankpas.