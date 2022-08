Bladeren vallen nu al van de bomen en het lijkt wel herfst. Hier lees je hoe dat komt.

"Dat bomen in Zwolle nu al hun bladeren verliezen heeft niets met het seizoen herfst te maken, maar met een overlevingsmechanisme", zo vertelt Marcel van Dun van Staatsbosbeheer.

"Bomen die nu hun bladeren al afstoten, doen dat als reactie op de droogte. Via de bladeren verdampt er veel water. Juist dat water heeft de boom nodig om te overleven. Door de bladeren af te stoten, blijft er meer vocht in de boom zitten", aldus Marcel. Vorig jaar deden de bomen dat ook tijdens de zomer, maar nog niet zo vroeg in het jaar.

Het laten vallen bladeren is een slimme manier om te overleven in deze droogte, maar op lange termijn kan het ook nadelen hebben voor sommige bomen. Via bladeren doen bomen aan fotosynthese. Als dat niet gebeurt, nemen bomen minder suikers op en vullen ze hun voedselvoorraden niet aan. Hierdoor krijgen de bomen een zwakkere weerstand, waardoor de bomen sneller ziek kunnen worden.

Gelukkig hebben niet alle bomen last van de droogte. Zo hebben de eikenbomen in bijvoorbeeld Park het Engelse Werk bijna geen last van de hitte. Beukenbomen daarentegen zijn erg gevoelig voor de droogte, dus die blaadjes zie je al wel op de grond liggen.

De bladeren die je de komende herfst in jouw straat ziet, vind je misschien wel in een andere 'vorm' terug in een Zwols park of plantsoen. Volgens de gemeente Zwolle wordt in het najaar op plaatsen waar veel grote bomen staan het blad van de grasveldjes gehaald. Van het blad wordt compost gemaakt voor Zwolse parken en plantsoenen.