SIO en ZZUit in Zwolle trappen trappen zaterdag 27 augustus het culturele seizoen af met een zomerfeest. Bij wijkcentrum SIO is er theater en muziek voor jong en oud.

Om 15.15 uur is er een theatervoorstelling van Dolf Moed, speciaal voor kinderen. Het jeugdige publiek kan zelf meedoen tijdens de voorstelling die gaat over een jongen die aan boord gaat van een spookschip. Vanaf ongeveer 16.30 uur treedt The Spaaij Gypsy Band op met vrolijke, opzwepende muziek van de beroemde Django Reinhardt.

Tussendoor is er ruimte voor een drankje en een zomers hapje. Voor de kinderen is er een springkussen en gratis limonade. Wijkcentrum Oud-Ittersum verleent medewerking met onder meer een grime-stand.

Het zomerfeest duurt van 15.00 tot ongeveer 19.30 uur en vindt plaats op het parkeerterrein van wijkcentrum SIO aan de Thorbeckelaan. Bij slecht weer wordt het programma naar binnen verplaatst. Toegang is gratis, reserveren is niet nodig.

SIO en ZZUit hebben het programma voor het nieuwe seizoen klaar. Vanaf september vindt er een serie gevarieerde optredens plaats op vrijdagavonden.