Voor jongeren van 10 tot veertien jaar begint op 17 september bij het IVN in Zwolle de Oerschool. In negen bijeenkomsten leren de deelnemers allerlei oeroude vaardigheden.

Samen vormen de deelnemers een 'grote stam'. "We beleven de Oertijd met een vleugje heden, ontdekken en leren samen en hebben plezier", aldus de organisatie van IVN Natuureducatie. De jonge leerlingen gaan onder meer vuur maken, koken met wilde planten en wol, hout en klei bewerken. Ook oefenen ze jachttechnieken, spelen ze 'oer-games' en gaan ze hutten bouwen.

De Oerschool begint op 17 september en vindt vervolgens één keer per maand plaats bij de Klooienbergboerderij aan Klooienberglaan 1 in Zwolle. Er zijn negen bijeenkomsten en deelname kost in totaal 50 euro. Aanmelden kan via oerschool@ivnzwolle.nl. Meer informatie via de website.