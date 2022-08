De problemen stapelen zich op in het hartcentrum van Isala in Zwolle. Er zijn te weinig cardiologen, de werkdruk is hoog en de wachtlijsten groeien. Als niet wordt ingegrepen kan dit leiden tot 'patiëntonveilige situaties', aldus het ziekenhuis.

De kwetsbare situatie is mede ontstaan door het schorsen van twee cardiologen in het voorjaar. Samen met drie oud-collega's worden zij verdacht van corruptie bij de inkoop van medische hulpmiddelen. De FIOD vermoedt dat zij hiermee 3,1 miljoen euro smeergeld hebben opgestreken. Het bestuur en de vakgroep cardiologie liggen met elkaar in de clinch over het aantrekken van vervangers, meldt de Volkskrant.

Een gevolg van de problemen is dat de wachtlijst voor cardiologische zorg sinds maart is verdubbeld. Tijdens de coronapandemie was de wachtlijst al opgelopen tot 3.000 patiënten en dat aantal is in zo'n vier maanden tijd gestegen naar 7.000 patiënten, aldus de Volkskrant op basis van interne documenten. Isala bevestigt aan de Stentor dat patiënten 'soms lang moeten wachten', maar gaat niet in op de lengte van de wachtlijst.

Door de kwetsbare situatie in Isala duurt het te lang voordat patiënten van hun huisarts een doorverwijzing krijgen naar het hartcentrum in Zwolle. Daardoor verslechtert hun gezondheid en neemt de toestroom van hartpatiënten op de eerste hulp toe. 'Zonder maatregelen kan dit leiden tot patiëntonveilige situaties. Dit mag nooit gebeuren. Alle patiënten moeten kunnen vertrouwen op de best mogelijk hartzorg', reageert Isala.

Om de situatie te keren neemt Isala op korte termijn maatregelen. Zo zijn voor de poliklinische hartzorg vier cardiologen uit andere ziekenhuizen aangetrokken en worden nog twee cardiologen gezocht. Daarnaast zijn twee cardiologen aangetrokken voor meer specialistische ingrepen, zoals ablaties en het plaatsen van ICD's.

Met andere hartcentra in het land is afgesproken dat zij bij acute situaties patiënten kunnen overnemen. Aan medische instellingen in de regio is gevraagd of zij kunnen helpen bij het uitvoeren van poliklinische behandelingen. 'Deze maatregelen nemen we ter overbrugging naar een vast team van cardiologen dat weer op volle sterkte is', stelt Isala.

