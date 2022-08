Fiets en Geniet en WIJZ slaan de handen ineen en beginnen op met woensdag 24 augustus twee toertochten voor fietsliefhebbers van 55 jaar en ouder.

Er is keuze uit een tocht van ongeveer 30 kilometer en eentje van 15 kilometer. De groepen vertrekken vanaf 13.15 uur vanuit Werkeren aan de Werkerlaan 50 in de wijk Stadshagen.

Deelname kost, inclusief koffie of thee bij terugkomst, 3 euro per persoon. De gemiddelde fietssnelheid is maximaal 15 kilometer per uur. Er is volgens de club voldoende begeleiding aanwezig.