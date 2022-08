De politie onderzoekt een incident, waarbij het lijkt dat er geschoten is, aan de Voermanstraat in Zwolle. Agenten hebben de straat gedeeltelijk afgezet en proberen te achterhalen wat er is gebeurd. Een hondengeleider is ter plaatse om diverse hulzen veilig te stellen. De verdachte lijkt te zijn gevlucht.

Het is nog onduidelijk wat er zich precies heeft afgespeeld aan de Voermanstraat, in het uiterlijke noorden van Zwolle. Vanuit de straat in de wijk Stadshagen kwam rond 0:15 uur, woensdagnacht, de melding van het schietincident. Voor zover nu bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het is onbekend waarmee er geschoten is.

Het onderzoek vindt vooral plaats vlak voor de voordeur van één van de rijtjeswoningen. Daar zijn op de stoep ook de hulzen gevonden.

De wijkagent in Heino meldde afgelopen nacht op sociale media met zware vesten positie ingenomen te hebben langs de N35. Dit was naar aanleiding van de schietpartij in Zwolle. Even later meldde hij dat de verdachte een andere route had gekozen.

Een woordvoerder van de politie kon woensdagochtend nog niks zeggen over het incident.