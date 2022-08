Vanuit Zwolle, Harderwijk, Deventer en Apeldoorn is het vanavond niet mogelijk om van en naar Amersfoort te reizen. Van, via en naar station Amersfoort Centraal rijden namelijk deze dinsdag vanaf 21.00 uur geen treinen vanwege spoedwerkzaamheden. Dat melden ProRail en de NS.

Er is geen vervangend busvervoer beschikbaar vanwege onvoldoende bussen en chauffeurs. De spoedwerkzaamheden betreffen het vervangen van het systeem dat de veiligheid van het treinverkeer bij het station regelt. Volgens ProRail valt dit systeem nu veelvuldig uit.

Het advies van NS is om eerder op pad te gaan of om zelf vervangend vervoer te regelen. De verwachting is dat het treinverkeer morgen gewoon weer volgens de dienstregeling rijdt.

Alle reizen tussen Apeldoorn en Deventer en Zwolle en Harderwijk gaan wel volgens dienstregeling door.