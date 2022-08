Zoek jij op warme dagen verkoeling? Dan lijkt een sprong in het verfrissende water van de IJssel waarschijnlijk een goed idee, maar dat is het niet. Sterker nog, het is levensgevaarlijk. Want niet alleen vormen de varende boten een gevaar, ook de onderstroom en golven die ze maken, kunnen voor ongelukken zorgen.

Het is dus niet alleen onverstandig om in de IJssel te zwemmen, het is zelfs verboden. Je riskeert volgens Rijkswaterstaat een boete van 150 euro als je toch een duik neemt in: in de vaarweg van rivieren

in kanalen

in de buurt van wachtplaatsen of afmeerplekken voor schepen

in de buurt van een brug, sluis, stuw of ballenlijn

in de routes van veerponten

in en rond havens

in snelvaargebieden

op plekken die specifiek aangewezen zijn als verboden gebied Het is volgens Rijkswaterstaat ook verboden om van een brug af te springen. Door het troebele water is de diepte van het water niet goed in te schatten en zijn objecten op de bodem niet goed te zien. Zwemmen in een Zwolse plas Mag je dan nergens in natuurwater zwemmen? Natuurlijk wel! Sterker nog, via deze website vind je het dichtstbijzijnde natuurwater waar je mag zwemmen en de waterkwaliteit daarvan. Zwolle Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Zwolle