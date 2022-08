Bewoners van de Zwolse wijk Holtenbroek zijn zaterdagavond laat opgeschrikt door luide schotgeluiden. Het was aanleiding voor de politie om in de buurt van de Glenn Millerflat aan de Palestrinalaan onderzoek te doen. Een bewoonster zegt zondagochtend: ,,Het waren zulke korte knallen achter elkaar dat het geen vuurwerk kon zijn.’’

Rond kwart voor twaalf klonken er knallen in de buurt van de Palestrinalaan, hoogstwaarschijnlijk afkomstig uit het park achter de Glenn Millerflat. De politie deed onderzoek en vond knalpatronen, die vermoedelijk afkomstig zijn van een alarmpistool. "We doen verder onderzoek en bekijken camerabeelden waarop mogelijk iets te zien is", vertelt woordvoerder Anne Coenen.

Zondagochtend is er niets meer van het politieonderzoek te zien. Alleen handhaving van de gemeente rijdt rondjes door de straten bij de flats aan de Palestrinalaan. Ze inspecteren of er zwerfafval ligt.

Er heerst rust in de omgeving van de flats. Een enkeling laat er zijn hond in het park uit. Een bewoonster van de Glenn Millerflat zegt inderdaad zaterdagavond laat knallen te hebben gehoord. Ze was toen ook haar hondje aan het uitlaten. "Het waren zulke korte knallen achter elkaar dat het geen vuurwerk kon zijn." Echt bang was ze niet. Ze heeft met hond en de zaklamp die ze 's nachts altijd meeneemt haar korte wandelrondje in het donker gewoon afgemaakt.

Andere voorbijgangers hebben niets gehoord. "Ik lag heerlijk te slapen", zegt een man die rommel onder aan de flat aan het opruimen is. Een ander komt alleen even de was thuis doen. "Ik ben nu elke dag op de camping, ik weet dus van niks." Hier wordt door de jeugd wel vaker wat uitgehaald, zegt een man die verderop zijn hond uitlaat. "Ze klieren met alarmpistolen en laten rommel achter." Hij vindt de wijk langzaam achter uit gaan.

Wapenwet

In tegenstelling tot een vuurwapen, gebruikt een alarmpistool geen kogels of projectielen. Bij het afschieten is enkel een hard geluid te horen, dat klinkt als een echt schot. Het bezit van een alarmpistool is legaal, mits er wordt voldaan aan strenge voorwaarden. Zo mag het er niet uitzien als een vuurwapen, mag niemand 'm bij zich dragen in de openbare ruimte en moeten de knalpatronen kleiner zijn dan 6 millimeter.