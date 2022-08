De brandweer is zaterdagmiddag massaal uitgerukt voor een brand in het bos vlakbij de Sorghvlietweg in Zwolle. De brand was vrij snel onder controle, maar vanwege de droogte werd er toch groot opgeschaald.

De eerste melding van de brand kwam rond 14.45 uur binnen. Een stuk van 50 vierkante meter stond in de brand. Rond 15.30 uur was de brandweer al bezig met nablussen. "Het viel gelukkig mee", zegt Jan Wittenberg van de Veiligheidsregio IJsselland. "We hebben wel groot ingezet, want er stond nogal wat wind en het is ontzettend droog waardoor er kans is op snelle uitbreiding van de brand." Wat de oorzaak is van de brand is niet bekend. Er vielen geen gewonden.