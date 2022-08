De eerste uitwedstrijd van het seizoen heeft PEC Zwolle winnend afgesloten. Op bezoek bij Telstar werd met 0-5 gewonnen. Trainer Dick Schreuder is daar dan ook zeer tevreden mee. ,,Dit is waar je vooraf op hoopt.”

Hopen op zo'n mooi resultaat deed Schreuder dus wel, maar verwachten zeker niet. Het veldspel was tijdens de 2-1 overwinning op De Graafschap van vorige week niet op het niveau dat de coach uit Barneveld nastreeft. Hij ging er dan ook niet vanuit dat Telstar even opgerold ging worden. Dat gebeurde wel.

"We hebben een veel betere wedstrijd gespeeld dan vorige week", analyseerde Schreuder na afloop. "We hebben vijf goals gemaakt, dat is natuurlijk erg goed voor het team."

Vlak voor de wedstrijd moest Jordy Tutuarima afhaken vanwege ziekte. Dat had opgevangen kunnen worden door Bart van Hintum als linkervleugelverdediger op te stellen, maar het werd Håkon Gangstad die als linksback aan de wedstrijd begon. De debutant verving Tutuarima met verve en had met twee assists een groot aandeel in de 2-0 voorsprong die de Zwollenaren binnen tien minuten al op het scorebord hadden gezet.

"Ik ben bewust niet gaan schuiven. Soms zal ik dat misschien wel doen, maar dat vond ik nu niet nodig", aldus Schreuder. "Natuurlijk is het een jonge speler en maakte hij vandaag zijn debuut, maar hij zit niet voor niets bij de selectie. Hij heeft een goede voorbereiding gedraaid en vulde het ook vandaag goed in."