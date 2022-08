Een fietser in Zwolle is geschept door een auto en daarbij gewond geraakt. De aanrijding gebeurde op de fietsrotonde op de Wipstrikkerallee. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis.

De fietser kwam aanrijden vanaf de Philosophenallee en werd bij het nemen van de fietsrotonde door de automobilist geraakt. Bij de val raakte het slachtoffer gewond aan het hoofd. De fietser is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een traumahelikopter werd opgeroepen, deze werd niet veel later weer afgemeld. In verband met de aanrijding is de rotonde tijdelijk afgesloten.