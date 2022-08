De A28 tussen Zwolle en Assen is ter hoogte van afrit Ruinen vanochtend even afgesloten geweest vanwege een kudde koeien die over de vluchtstrook loopt. Dat meldt de ANWB. Inmiddels is nu nog maar één rijstrook dicht.

De koeien zijn bijna allemaal naar de weg ernaast gelopen. De koeien zijn vermoedelijk losgebroken. Er was een omleiding ter hoogte van het drentse Fluitenberg. Vanochtend was de verwachting nog dat de afsluiting twee uur zou duren, maar de situatie was rond acht uur vanochtend al veilig genoeg om de weg deels te openen.