Vertellen is een kunst die niet iedereen onder de knie heeft. Bij de Volksuniversiteit (VU) Zwolle wordt komende maand gestart met een cursus verhalen vertellen. De eerste is op maandag 19 september. Er zijn vier lessen van anderhalf uur, die 100 euro kosten in totaal. Aanvangstijd: 19.00 uur. Plaats van handeling is MBO-vakschool Cibap aan de Nijverheidstraat.

'Krijg een luisterend oor voor wat je hebt meegemaakt of wat je fantaseert door een kennismaking met de aloude vertelkunst. Leer hoe mensen aan je lippen hangen en ontwikkel zelfvertrouwen in de cursus verhalen vertellen', zo staat in het persbericht. Geloofwaardig Je leert er geloofwaardig over te komen door praktische oefeningen rond de werking van (lichaams)taal, vormgeving, spanningsbouw, perspectiefwisselingen en de ontwikkeling van fantasie en voorstellingsvermogen. Verdere informatie via info@janswagerman.nl. Aanmelden kan via adminstratie@vuzwolle.nl.