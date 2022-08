TV Paf, de oudste tennisclub in Zwolle (opgericht in 1926), houdt op zaterdag 10 september een open dag. Het festijn aan de Marsweg, in samenwerking met tennisschool Luc van Keulen, begint om 10.00 uur en duurt tot ongeveer 13.00 uur.

Elk uur wordt er een tennisclinic verzorgd, toegankelijk voor iedereen. Aanmelden is gewenst via tennisschool.lucvankeulen@home.nl. Daarnaast worden er die dag wedstrijden gespeeld in het kader van de clubkampioenschappen. Zwolle Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Zwolle