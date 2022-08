De hoogbejaarde man die urenlang vermist was in Zwolle is aangetroffen. De politie was sinds woensdagmiddag op zoek naar hem. Hij was lopend achter zijn rollator vertrokken vanaf de Nijenhuislaan in Zwolle.

De 95-jarige man is sinds donderdagmorgen weer terecht, zo blijkt uit een Burgernetmelding. Het ging volgens de politie om een urgente vermissing. Een foto van hem werd ook gedeeld op sociale media. De man was vertrokken in de wijk Stadshagen en is uiteindelijk op zijn woonlocatie in Zwolle aangetroffen, vertelt politiewoordvoerder Sven Strijbosch.