Er komt vaak toeristenbelasting om de hoek kijken wanneer je een hotel boekt, in Zwolle valt dat relatief mee.

Dit jaar heffen 305 van de 344 gemeenten belasting bij toeristen. Bungalowparkoverzicht.nl zette de toeristenbelasting per gemeente op een rijtje. Wat blijkt: Zwolle valt buiten de top tien van hoogste toeristenbelasting voor 2022. Doordat Nederlandse gemeenten zelf de hoogte van de toeristenbelasting mogen bepalen, zijn er onderling grote verschillen.

Top 10

Het zal je misschien niet verbazen dat Amsterdam op nummer één staat in de top tien. Daar moet je 11,29 euro per persoon per nacht aan toeristenbelasting betalen. Op nummer twee staat Ouder-Amstel met 8,90 euro en op drie Landsmeer met 8,29 euro. Zo ziet de top tien van 2022 er uit:

Amsterdam: 11,29 euro Ouder-Amstel: 8,90 euro Landsmeer: 8,29 euro Rotterdam: 7,70 euro Haarlemmermeer: 7,17 euro Utrecht: 7,11 euro Zaanstad: 7,10 euro Almere: 5,92 euro Houten: 5,92 euro Westland: 5,92 euro

De gemeenten Hulst (0,65 euro), Hoeksche Waard (0,70 euro), Renswoude (0,75 euro) en Barendrecht (0,75 euro) heffen daarentegen de laagste tarieven. Er zijn dus ook gemeenten die geen toeristenbelasting heffen. Momenteel betaal je in Nederland gemiddeld 2,03 euro per persoon per nacht, terwijl dit bedrag in 2021 nog op 1,93 euro lag. Boek je een overnachting in de gemeente waar je bent ingeschreven, dan betaal je geen toeristenbelasting.

In Zwolle is de toeristenbelasting 2 euro per persoon per nacht. Dat is 50 cent meer dan in 2021, toen het nog 1,50 euro per persoon per nacht was.

In de meeste omliggende gemeenten, zoals Kampen (1,50 euro), Dalfsen (1,35 euro), Zwartewaterland, Staphorst en Olst-Wijhe (1,00 euro) en Raalte (0,95 euro) ligt het bedrag dit jaar iets lager dan in Zwolle. In Hattem is het bedrag met 1,95 euro vrijwel gelijk; in Meppel betaal je geen toeristenbelasting.

Als je kijkt wat voor troeven de stad en omgeving te bieden hebben, is er genoeg te zien en doen. Zo kan je er kamperen, logeren in een B&B of vakantie vieren in een vakantiepark. Je kan er heerlijk wandelen, skeeleren en fietsen, maar ook een bootje huren en bijvoorbeeld het Zwarte Water verkennen. En dan zijn er nog de vele winkels en verborgen terrassen van horecazaken die Zwolle te bieden heeft.