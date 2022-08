PEC Zwolle heeft zondagmiddag de eerste wedstrijd van het seizoen gewonnen. In eigen huis werd de De Graafschap met 2-1 verslagen. ,,Lekker dat we gelijk winnen van een concurrent”, stelt doelpuntenmaker Thomas van den Belt.

Van den Belt kon afgelopen zomer vertrekken naar SC Cambuur, maar besloot om in Zwolle te blijven om komend seizoen belangrijk te zijn voor het team in de strijd om promotie. "Het is wel lekker om dan gelijk zo'n kopballetje te scoren."

"We hadden het er toevallig nog over dat ik vaak sta waar de bal valt, vorige week in het oefenduel kopte ik over. Nu was het wel gelukkig wel raak." Volgens de middenvelder hebben de standaardsituaties de ploeg er doorheen gesleept. "We hadden het voetballend lastig, maar dan is het goed dat we scoren uit een corner en een vrije trap."

Na afloop klinkt er muziek uit de kleedkamer. "Het is gewoon lekker om gelijk te winnen, ook nog eens van een ploeg die waarschijnlijk ook bovenin mee gaat spelen. Dat ga je met een goed gevoel naar Telstar."

Trainer Dick Schreuder deelt die mening. "Het is belangrijk na zo'n hele voorbereiding en veel wisselingen ten opzichte van vorig seizoen." Toch is hij niet tevreden over het spel. "We zijn niet aan het voetballen toegekomen zoals we dat graag zouden willen en hebben bij vlagen niet goed druk gezet. We hadden het moeilijk. We hadden ons soms beter uit gevaarlijke situaties kunnen voetballen wat ons dan ook kansen kan opleveren. Dat zijn verbeterpunten."