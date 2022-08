Binnenkort kun je in Assendorp struinen over de Mengelmarkt. Het initiatief komt van Inge Spijkerman, die speciaal voor kleine en beginnende ondernemers op zondag 21 augustus een Zwolse markt organiseert. Tot nu toe doen 22 ondernemers mee.

"Op eigen initiatief heb ik contact gehad met de gemeente Zwolle en toestemming gekregen om een markt te organiseren in het parkje tussen de Sallandstraat en de Tweede Weidjesstraat in Assendorp", vertelt Inge tegen indebuurt Zwolle.

Op de Mengelmarkt vind je volgens Inge een mix van verschillende ondernemers, met in totaal 22 bedrijven. Namen als Zenmeesters, Anders Koffie, Ome Toob, Kapsalon De Blitz en Fiens Naaiatelier doen mee. Het zijn voornamelijk kleine ondernemers, geeft Inge aan. "Zij hebben het vaak moeilijk om op een markt te staan, omdat het vaak een hele investering is. Met dit concept helpt iedereen op zijn eigen manier mee. Zo kunnen we de kosten laag houden."