Een vijftienjarige jongen is mishandeld bij de Wijthmenerplas in Zwolle. Hierbij waren meerdere jongeren betrokken. De politie is op zoek naar getuigen van de mishandeling van ruim twee weken geleden.

De tiener werd op dinsdag 19 juli in het gebied tussen Lakeside Cablepark en de brug mishandeld. Dit gebeurde aan het eind van de middag, tussen 16.00 en 17.00 uur. Op wat voor manier de jongen is toegetakeld en hoe hij eraan toe is, is niet duidelijk. Ook over een mogelijke aanleiding is niets bekend.