De wateren van Zwolle vormen een belangrijk kruispunt voor otters die door het land migreren op zoek naar nieuwe woonplekken. Belangrijke routes die de otters zwemmen komen in Zwolle bij elkaar. Dat blijkt uit onderzoek van de Zwolse studente Lidewij Disbergen aan de Hogeschool van Hall Larenstein.

Belangrijke routes van de otters in de IJssel, de Vecht, het Zwarte Water en de weteringen komen in Zwolle bij elkaar, zag Disbergen toen ze aan de hand van eigen waarnemingen een leefgebiedenkaart van de otter samenstelde.

Ze onderzocht ook het gedrag van de otters in Zwolle en nu blijkt dat de marterachtigen binnen de bebouwde kom van Zwolle hun plekje wel gevonden hebben. Ze communiceren er met elkaar via de uitwerpselen die ze achterlaten, ze jagen en eten er, rusten er uit tijdens hun migratie, maar wonen er misschien ook wel van hun geboorte tot de dood.

Schuw dier

De otter is schuw en voornamelijk 's nachts actief, maar er doken de afgelopen winter verschillende video's op van zwemmende en jagende otters in Zwolle Zuid, gewoon overdag in bijvoorbeeld het winkelcentrum. Vorig jaar werden ook al vier otters zwemmend door de stadgrachten waargenomen.

Voor CaLutra, de otter- en beverwerkgroep van de Nederlandse Zoogdiervereniging, waren al deze waarnemingen aanleiding voor een onderzoek naar het leven van de Zwolse otters. Ze vroegen ecologie-studente Disbergen het onderzoek onder leiding van regiocoördinator Johan Spinder van CaLutra uit te voeren. Ze concludeerde onder meer dat de otter in Zwolle ruim voldoende voedsel kan vinden en in ruige tuinen, bosschages en onder bruggetjes veel rustplekken vindt.

Slachtoffers

Maar er zijn ook ook knelpunten: De waterkwaliteit en 70-kilometerwegen zorgen voor veel slachtoffers onder de nog steeds uitdijende otterpopulatie in Nederland.

Eind jaren tachtig stierf de otter uit in Nederland. Dit kwam toen ook al door de slechte waterkwaliteit na de intensivering van de landbouw. Ook kwamen er steeds meer wegen in Nederland waardoor otters werden doodgereden.

Sinds de jaren tachtig is veel verbeterd. Er zijn faunatunnels waar dieren doorheen kunnen, zodat ze de wegen kunnen vermijden. In 2002 werden otters voor het eerst uitgezet in het noorden van ons land.