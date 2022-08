In 25 jaar tijd heeft Aleksandar Todorov, algemeen manager van Landstede Hammers, 'nog nooit zo'n gebrek aan professionaliteit bij een speler gezien'. Daarmee doelt hij op de Amerikaanse basketballer Taren Sullivan, die tóch niet naar Zwolle komt.

De komst van Sullivan naar Zwolle leek in kannen en kruiken. Leek, want Landstede Hammers maakt woensdagmiddag bekend dat er een streep door zijn komst kan. Volgens de club kwam de speler met aanvullende eisen toen de handtekeningen al waren gezet. Aan die eisen wilde de landskampioen van 2019 niet meewerken. Sullivan heeft daarop besloten in de Verenigde Staten te blijven.

Algemeen manager Todorov is behoorlijk verbaasd over deze actie van Sullivan. "Ik ben al 25 jaar werkzaam in het basketbal en ik heb nog nooit zo'n gebrek aan professionaliteit bij een speler gezien. Zijn eisen leken eindeloos en eindigden met zijn beslissing om in de Verenigde Staten te blijven."

De speelrechten van Sullivan liggen echter bij Landstede Hammers, zegt Todorov. "Hij kan alleen ergens anders spelen als we een afkoopovereenkomst hebben bereikt. In de tussentijd maakt Landstede Hammers plannen om de positie van Sullivan op de juiste manier in te vullen."