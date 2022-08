Op tientallen meters hoogte worden de dik honderd jaar oude gewelfschilderingen van de Grote Kerk in Zwolle opgeknapt. Omdat de restauratie bijna klaar is, mogen liefhebbers binnenkort zelf via de werksteigers omhoog klimmen om de gewelfschilderingen te bekijken.

De Belgische restaurateurs Bernard Delmotte en Karin Keutgens knappen samen met een team van Nederlanders de muurschilderingen in het Academiehuis de Grote Kerk in Zwolle op. Broodnodig, want het werk is in de loop van de jaren sterk vervuild. Bij het restaureren kwam meer aan het licht. "We ontdekten drie fases van oudere schilderingen", vertelden Bernard en Karin in juni tegen indebuurt.

De laatste fase van de restauratie begint bijna. "Tijdens deze zomerstop worden de steigers die in de zuidbeuk van de kerk stonden, verplaatst naar het Noordkoor. Hier zullen de restauratoren Bernard en Karin, met hun team, het laatste deel van de gewelven schoonmaken en restaureren", laat het Academiehuis weten.

Tijdens de laatste fase worden de werksteigers van 9 september tot en met 4 december opengesteld voor het publiek. En dus mogen bezoekers tot grote hoogte de kerk in, om zo de gewelven en gewelfschilderingen van dichtbij te bekijken. "Ook biedt dit een prachtig uitzicht over de kerk én over de Grote Markt, recht de Diezerstraat in."

Wil je een kijkje komen nemen? Kaartjes kun je binnenkort kopen. De toegang, inclusief consumptie, kost 7,50 euro voor volwassenen. Kinderen van vijf tot en met twaalf jaar betalen 4,50 euro.