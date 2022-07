Een man is in Zwolle beschoten met een balletjespistool op donderdag 28 juli. Het incident vond vlak bij het benzinestation plaats op de Van Wevelinkstraat te Zwolle.

Rond 13.00 uur s middags beschoot iemand het slachtoffer vanuit een zwarte auto. Getuigen worden verzocht zich te melden bij de politie in Zwolle. Of de man gewond is geraakt is niet bekendgemaakt door de politie.