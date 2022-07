Een 29-jarige man uit Zwolle is gisteren aangehouden voor opruiing en brandstichting tijdens de boerenprotesten. Hij was betrokken bij het protest op de A28 bij Rogat woensdag.

De man werd vrijdag aan het begin van de avond opgepakt op de Reysigerweg in Zwolle. Hij werd gezocht omdat hij verdacht wordt van betrokkenheid bij de brandstichtingen op de snelweg ter hoogte van Rogat.

De politie stelt dat bij de protesten van de afgelopen dagen ernstige strafbare feiten zijn gepleegd, die tot gevaarlijke situaties hebben geleid. Hieronder valt ook deze brandstichting.

Het rechercheteam dat onderzoek doet, sluit niet uit dat de komende dagen nog meer mensen zullen worden aangehouden en door het Openbaar Ministerie worden vervolgd.

Donderdagavond werd een 42-jarige verdachte uit de gemeente Oost-Gelre aangehouden voor het dumpen van afval op de A18.

Volgende week zou ook de eerste snelrechtzitting rondom de boerenprotesten bij de woning van minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof zijn, maar die is uitgesteld. Eén van de advocaten van de verdachten is dan op vakantie. De eerste vijf relschoppers moeten zich nu later bij de rechtbank in Zutphen verantwoorden.

Ook op 12 en 19 augustus zouden protestboeren moeten voorkomen, maar ook die zaken zijn voorlopig uitgesteld. Hoeveel relschoppers er terecht zouden staan en bij welke acties zij betrokken waren is niet bekendgemaakt. De rechtbank Gelderland kan nog niet zeggen wanneer de zaken wel worden behandeld.