Mark Coonen is het nieuwe hoofd profscouting van PEC Zwolle. Hij volgt Bert Ebbens op, die per 1 augustus vertrekt bij de club. Met de komst van Coonen wil PEC meer gebruikmaken van data bij het selecteren van spelers.

Coonen (42) was zelf als keeper actief in het amateurvoetbal. Hij werkte eerder als zaakwaarnemer en begeleidde onlangs nog de transfer van verdediger Rick Ketting naar VVV Venlo, dat net als de Zwollenaren uitkomt in de eerste divisie. Hij is sinds juni aan de slag in Zwolle. "Hij had nog wat dingen af te ronden vanuit zijn vorige werk als zaakwaarnemer. Dat is inmiddels gebeurd en nu richt hij zich op PEC Zwolle", legt technisch directeur Marcel Boudesteyn uit.

Data als ondersteuning

De club kiest voor Coonen om meer gebruik te kunnen maken van data bij het scouten van nieuwe spelers. "Hij is goed met data en die data willen we meer gaan gebruiken om te kijken of een speler bij ons past. We gebruiken het als ondersteuning, kijken ook nog steeds naar de wedstrijden. Als de data ook goed zijn, heb je meer kans dat je goed zit", verklaart Boudesteyn.

Coonen volgt Bert Ebbens op, die per 1 augustus vertrekt bij de club. Zijn contract liep af. Hij was de afgelopen vier jaar manager profscouting en daarvoor acht jaar werkzaam als hoofd van de jeugdopleiding bij PEC Zwolle.