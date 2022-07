Treinreizigers tussen Zwolle en Groningen moeten tot 16.00 uur rekening houden met vertragingen. Door een defecte bovenleiding kunnen er geen intercity's rijden tussen Zwolle en Assen.

Waardoor de bovenleiding defect is geraakt, is niet bekend. 'We rijden volgens een aangepaste dienstregeling totdat de storing is verholpen', meldt de NS.

Op het traject met de storing, zit ook station Meppel.