Theologen en kunst in welke vorm dan ook. Dat gaat prima samen. Het platform de Dakloze theologen exposeert dan ook voor het eerst hun werk SCHEP in Galerie Langhuis in Zwolle.

In de expositie SCHEP, maken de Dakloze Theologen meesterwerken en maken ze er eveneens een potje van. Zo vinden ze dat er in de samenleving veel wordt gereguleerd. Op een eigentijdse manier reageren De Dakloze Theologen op hun (christelijke) achtergrond en experimenteren ze met nieuwe ideeën. Dit doen zij op verschillende terreinen; van vrouwenemancipatie tot klimaatactivisme en van kerkvernieuwing tot nieuwe godsbeelden. In de expositie 'SCHEP' in Galerie Langhuis Zwolle brengen ze (interactieve) kunst, rituelen en programma die hun theoloog zijn laat zien. De expositie is te zien en ervaren van vrijdag 26 tot en met zondag 28 augustus tussen 10.00 en 17.00 uur. De Dakloze Theologen is een platform dat theologen samenbrengt die zich bewegen op het snijvlak buiten en binnen de kerk. Exposanten zijn onder meer Anne Doornkamp en Rosanne Hofman, jonge theoloog des Vaderlands Rik Zweers, Harm-Jan Dijk, Bastiaan van den Berg en Melvin Vlot. Voor meer informatie kijk op www.dedaklozetheologen.nl.