De portiek is woensdagochtend pikdonker, de ruiten van de voordeuren zijn zwartgeblakerd. Beneden in de hal staan de resten van wat gisteren nog een scooter was. Bewoners van de portiekflat aan de Van der Capellenstraat in Zwolle zijn in het holst van de nacht geëvacueerd vanwege een felle brand.

De brand vlak bij het winkelcentrum van Zwolle-Zuid wordt om half drie 's nachts gemeld bij de hulpdiensten, die direct ter plaatse komen. Terwijl de scooter wordt geblust, staat de portiek vol rook. Die is gevaarlijk voor de bewoners van de zeven appartementen, dus moeten zij hun woning verlaten.

Een van hen wordt wakker van luid gebons op zijn deur. Het blijkt de brandweer. "Ik sliep en had helemaal niks in de gaten. Pas toen ik de deur opendeed, rook ik de brandlucht en zag ik de rook", vertelt een van de bewoners de volgende ochtend.

Omdat niet overal wordt opengedaan, trapt de brandweer de voordeur van vier woningen in. De bewoners - onder wie de vermoedelijke eigenaar van de scooter - zijn niet thuis. Een briefje van woningcorporatie deltaWonen wijst ze de volgende ochtend op de schade, al zijn de geforceerde deuren 'zo goed als mogelijk afgesloten'.

Een bewoner op de bovenste etage kan niet op eigen gelegenheid haar woning verlaten en wordt door de brandweer met de hoogwerker uit haar appartement gered. Voor haar en de andere aanwezige bewoners is opvang geregeld. Niemand is bij de brand gewond geraakt.

De politie vermoedt dat de scooter in brand is gestoken. Aanvankelijk zou de forensische recherche woensdagochtend verder onderzoek komen doen, maar de brand heeft mogelijke sporen vernietigd. Wel is door agenten buurtonderzoek gedaan, om getuigen of camerabeelden te vinden die bij het onderzoek kunnen helpen.

Woordvoerder Sarah Lenderink van de politie herhaalt die oproep. Ze stelt dat beelden van een deurbelcamera of dashcam 'cruciaal kunnen zijn bij het onderzoek'. Mensen die zulke beelden hebben of die in de nacht van dinsdag op woensdag iets opvallends hebben gezien in de omgeving van de Van der Capellenstraat, kunnen zich melden via 0900-88 44 of anoniem via 0800-7000.