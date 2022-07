Dat burgemeester Tanja Haseloop van Oldebroek zich niet populair maakt met het plan om de omgekeerde Nederlandse vlaggen in het openbaar gebied te verwijderen, had ze wel verwacht. Maar de bedreigingen en intimidatie waar zij en haar ambtenaren mee geconfronteerd worden gaan haar veel te ver.

Eigenlijk had de burgemeester vlak voor haar vakantie een leuk stukje op de site van de gemeente willen zetten over mooie plekjes. Dat het nu een hartenkreet is geworden, heeft alles te maken met haar besluit om de omgekeerde Nederlandse vlaggen aan lantaarnpalen en ander openbaar straatmeubilair te verwijderen.

"Het gevolg was heel veel bijzondere berichten en boze mensen aan de telefoon", schrijft ze. "Een persoon stelde online zelfs voor dat alle ambtenaren geen pensioen meer moesten krijgen en dat ik mijzelf met een vlag aan een lantaarnpaal moest opknopen. Dat gaat best heel ver."

Maar daar bleef het niet bij. In het weekend kreeg Haseloop onverwacht bezoek bij haar thuis. "We zagen beweging bij mij voor het hek. Twee jonge mannen, één zelfs met een zak over zijn hoofd, plantten een omgekeerde vlag bij mij voor het huis. Een provocatie, een intimidatie?"

En dat terwijl ze de boeren juist zo'n warm hart toedraagt: "We spreken elkaar regelmatig, rechtstreeks of via belangenvertegenwoordigers. Ik denk dat ik goed op de hoogte ben van wat er speelt, bij de agrarische ondernemers in de gemeente Oldebroek en bij al die ondernemers die daar weer van afhankelijk zijn."

"Eigenlijk wil ik vooral zeggen dat ik begrip heb voor de emoties, voor alle verschillende meningen: van de boer, de burger, de veteraan of dienend militair, de student en de oudere. En ja, protesteren mag, maar binnen de grenzen van de wet die ik beloofd heb na te komen. Vrijheid van meningsuiting is een groot goed, een recht. Ik zal dat recht altijd verdedigen. Maar dan geldt dat voor ieder op dezelfde manier. Laten we samen op zoek en op weg gaan naar een oplossing. Met gezond verstand zoals we dat hier in Oldebroek gewend zijn."

De Nederlandse vlaggen op kruisingen, rotondes en aan verkeerslichten moeten op korte termijn worden weggehaald, zo laat de gemeente Oldebroek weten in antwoord op vragen van de Stentor. Dat zijn plekken waar de weggebruiker extra op moet letten en waar afleiding of losraken van vlaggen onwenselijk is. Het is in principe niet toegestaan om protestuitingen zoals vlaggen aan straatmeubilair te bevestigen.



Bovendien wordt het vlagvertoon 'door veel mensen als onprettig ervaren', constateert Haseloop in haar column: 'Ach, zeggen sommigen dan, je hoeft hier toch niet zo moeilijk over te doen? Laat ze gewoon hangen. Maar als we dat doen, dan moeten we dat later ook in andere gevallen, bij andere vlaggen, toestaan. En dan maakt het niet uit waar het over gaat. Gelijke monniken, gelijke kappen.'



De gemeente Oldebroek heeft hierover gisteren uitvoerig gesproken met belangenorganisaties van agrariërs. Deze gesprekken krijgen een vervolg. Daarna bepaalt de gemeente Oldebroek hoe ze omgaat met het weghalen van de overige vlaggen.