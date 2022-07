Goed nieuws voor Zwolse huizenzoekers. Eigenlijk was het de bedoeling dat de buurt Breecamp-West in de Zwolse wijk Stadshagen pas vanaf 2026 ontwikkeld wordt, maar omdat er een grote vraag is naar woningen, wil de gemeente Zwolle de ontwikkeling van de woonlocatie versnellen.

Breecamp-West ligt in de noordwesthoek van Stadshagen, ten westen van de Scholtensteeg en tegen de dorpsgrenzen van 's Heerenbroek en de polder Mastenbroek. Op deze locatie moeten 400 tot 600 nieuwe woningen komen.

Bij de ontwikkeling van Breecamp-West wordt er vooral gekeken naar duurzaamheid, stelt de gemeente. Ook krijgt de nieuwe buurt een dorps karakter. "Een belangrijke opgave is het ontwerpen van deze nieuwe buurt in een natuurlijke woonomgeving en de ligging van het gebied in de polder."

Het zal nog wel een paar jaar duren voordat je echt in Breecamp-West kan wonen. De komende jaren wordt vastgelegd hoe de ontwikkeling van de buurt eruit gaat zien. Omdat Breecamp-West grenst aan 's Heerenbroek, is ook de gemeente Kampen bij de afstemming betrokken.

In de Tippe, een andere nieuwe wijk in Stadshagen, zijn ook veel nieuwbouwplannen. Zo komen er bijvoorbeeld 150 extra woningen in de 'betaalbare' categorie en heeft de gemeente een plan klaarliggen om bij vijftig woningen korting te geven. Ook in de Spoorzone en het Stadshart worden versneld woningen gebouwd. In totaal moeten daar 3.250 woningen komen.

En daar blijft het niet bij. Op 21 juli werd bekend dat de woningstichting SWZ en gemeente Zwolle een samenwerkingsovereenkomst hebben getekend. Daarin staan afspraken over vernieuwde woningen tussen de Anthonie Heinsiusstraat en de Casper Fagelstraat in Dieze-Oost. Op de plek van de 88 sociale huurwoningen worden minstens evenveel sociale huurwoningen en nieuwe stulpjes in de vrije sector gebouwd. Hoeveel woningen er precies komen, wordt later duidelijk.