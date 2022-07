De vestiging van Alfa Accountants en Adviseurs in Meppel is sinds vandaag gesloten. De medewerkers zijn tijdelijk verhuisd naar de panden van het accountantskantoor in Zwolle of IJsselmuiden.

Eind dit jaar nemen alle 75 medewerkers van de drie vestigingen hun intrek in een nieuw kantoor, een complete etage, aan de Burgemeester Roelenweg in Zwolle, dicht bij de opritten van de A28. Er zijn verschillende redenen voor het bundelen van de drie kantoren, zegt directeur Wilma Gomarus. "We zijn mede door de coronatijd meer digitaal gaan communiceren met onze klanten. Klanten leveren tegenwoordig alles digitaal aan. We kunnen door de automatisering ook 24/7 met de klant meekijken." Efficiency Een tweede reden is het verstevigen van de samenwerking tussen de medewerkers. Door collega's ook fysiek in één vestiging onder te brengen, verwacht Alfa dat de efficiency verder toeneemt. Een derde reden betreft de duurzaamheid van het karakteristieke pand aan de Catharinastraat in Meppel, dat inmiddels is verkocht. Het is 94 jaar oud en bleef qua energieprestaties achter. Het nieuwe pand in Zwolle is energiezuinig en heeft een A-label. Zwolle Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Zwolle