Door de verwachte hitte - de temperaturen kunnen dinsdag in Zwolle oplopen tot 38 graden - treffen ondernemers maatregelen. Sommige Zwolse zaken gaan eerder dicht, terwijl er ook ondernemers zijn die vandaag helemaal de deuren van hun winkel dichthouden.

Zo is restaurant Het Engelse Werk vandaag gesloten, is te zien op de socials. "Met deze extreme hitte wil ik dit mijn medewerkers niet aandoen. Excuus voor het ongemak en woensdag bent u weer van harte welkom."

Ook chocola en warmte gaan niet goed samen, en daarom sluit Bonbonnerie Borrel in Diezerstraat eerder de deuren, om 14.00 uur. De zaak opende vandaag ook een uur eerder. "Vanaf woensdag staan wij weer volgens de normale openingstijden tot uw beschikking." Ook de Stadsbakker op de Blijmarkt gaat eerder dicht, om 13.30 uur. Iedereen die voor 11.00 uur langskwam, kreeg twee croissantjes naar keuze.

Ook in andere sectoren treffen ondernemers maatregelen. De twee zaken van Harry's Kringloophal sluiten bijvoorbeeld om 14.00 uur de deuren. Woodies op de Melkmarkt gaat juist wat later open dan gebruikelijk. Bij hen wordt deze dinsdag een 'tropenrooster' gehanteerd en daarom is de horecazaak vanaf 16.00 uur open.

Jumper Zwolle verkoopt vanwege de temperaturen de komende dagen geen levende dieren, zoals konijnen, vogels en vissen. "Alle dagen dat de temperatuur 30 graden of meer aangeeft blijven onze dieren liever nog even bij ons. Reserveren mag altijd", laten zij weten op de socials.

De verwachting is dat de hitte na dinsdag afneemt. Woensdag wordt het in Zwolle maximaal 30 graden, de dagen daarna koelt het af naar 21 tot 23 graden.