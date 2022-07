Hitte, storingen en werkzaamheden zorgen voor problemen op het spoor in Nederland, ook in onze regio. Tussen Amersfoort en Zwolle is een aangepaste dienstregeling vanwege werkzaamheden, reizigers van Zwolle naar Emmen hebben te maken met vertraging door een seinstoring en tussen Zwolle en Kampen is er te weinig materieel.

De werkzaamheden tussen Amersfoort en Zwolle hebben betrekking op het stuk tussen Amersfoort en Harderwijk. De storing tussen Zwolle en Emmen wordt veroorzaakt door een seinstoring tussen Gramsbergen en Coevorden en logistieke beperkingen tussen Mariënberg en Hardenberg. Volgens NS reizigersinformatie bedraagt de vertraging voor reizigers op dit traject een uur. De NS verwacht dat de problemen op dit traject rond half tien zijn verholpen. Tussen Kampen en Zwolle rijden er geen treinen door beperkingen in de materieelinzet. De vertraging daar bedraagt een uur en de NS geeft voor dat traject aan dat de problemen pas rond half twee vannacht zullen zijn verholpen. Ook op trajecten buiten de regio hadden reizigers dinsdagavond te maken met problemen op het spoor. Volgens ProRail zijn er meerdere storingen die veroorzaakt worden door de hoge temperaturen. Onder meer bij Rotterdam rijden er daardoor veel minder treinen. Door een storing op de Maasvlakte is er ook geen goederenvervoer mogelijk over de Havenspoorlijn, zegt een woordvoerder van ProRail. Bij Rotterdam Centraal is een storing in een tunnel aan het eind van de middag de boosdoener. Volgens de NS is er daardoor vrijwel geen internationaal treinverkeer van en naar België meer mogelijk. Ook de Intercity direct naar Breda rijdt niet en ook naar Dordrecht zijn er geen treinen. Volgens een ANP-verslaggever zijn er daardoor dinsdagavond duizenden mensen gestrand op Rotterdam Centraal. De NS verwacht dat de storingen dinsdagavond zijn opgelost. De woordvoerder van ProRail geeft aan dat het bedrijf probeert alle storingen zo snel mogelijk te verhelpen. "Maar we zien ook dat op dit moment alle aannemers daar volledig voor zijn ingezet." Naast storingen aan bijvoorbeeld elektronica ontstaan er volgens de spoorbeheerder ook problemen doordat de spoorstaven te warm worden en uit kunnen gaan zetten. Oververhitte staven moeten volgens ProRail eerst afkoelen voordat er reparaties kunnen plaatsvinden. "Dat kunnen we morgennacht pas oppakken, omdat het vannacht ook nog warm blijft."