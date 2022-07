'Alles moet weg', staat groot op verschillende posters op de ramen van de Leen Bakker in Zwolle. De woonwinkel, die je vindt op de woonboulevard op de Grote Voort, sluit binnenkort de deuren en wordt omgetoverd tot Trendhopper.

In maart van 2012 opende de Leen Bakker de deuren aan de Grote Voort in Zwolle. Toen was daar nog een Trendhopper gevestigd, maar binnenkort doen de woonwinkels weer aan stuivertje wisselen. Daarmee krijgt Zwolle een tweede Trendhopper, want sinds 2019 is in de binnenstad al een Citystore-concept gevestigd.

Van Leen Bakker naar Trendhopper

Voor liefhebbers van Leen Bakker betekent de sluiting minder fijn nieuws. Een woordvoerder van Leen Bakker laat aan indebuurt Zwolle weten dat de Zwolse woonwinkel tot eind augustus is geopend. "Daarna kunnen onze klanten terecht in de omliggende Leen Bakker-winkels in Epe en Meppel." Omdat de Zwolse winkel sluit, geldt tot 50 procent korting op alle showroommodellen.