Grote zonnedoeken in de hal van Guillaume Jansen in Zwolle zijn zaterdagochtend de stille getuigen van de felle brand die er 's nachts woedde. Aangestoken, blijkt uit de beveiligingsbeelden. De doeken kunnen vermoedelijk de prullenbak in: in het hele bedrijf hangt een penetrante brandlucht.

"Ik kan wel janken", zegt eigenaar Jos Stoit als hij naar de zwartgeblakerde delen van het bedrijfspand van Guillaume Janssen kijkt. Hij nam het bedrijf dat 'bijzondere zonweringen' en doekoverkappingen maakt een jaar geleden over en vertelt enthousiast over de ontwikkelingen die sindsdien zijn ingezet op de hoek van de Marsweg en de Braunstraat.

Zo is het bedrijf uitgebouwd op de bovenverdieping, met een overkapping aan de kant van de Braunstraat. De nieuwbouw is in januari in gebruik genomen, maar is nu fors beschadigd. De vloer is voor een deel naar beneden gevallen.

Want precies onder de overkapping heeft iemand in de nacht van vrijdag op zaterdag brand gesticht tegen de gevel van het oorspronkelijke bedrijfspand. Dat is volgens Stoit te zien op camerabeelden.

Pal achter de brandende muur stonden twee gasflessen, waarvan er een is ontploft. "Onze heftruck rijdt op gas", verheldert Stoit de aanwezigheid van de flessen.

De knal die volgde was enorm en scherven vlogen in het rond. Een brokstuk belandde precies op een afvoerputje aan de overkant van de straat. Er is niets meer van het putdeksel over. Ook het wegdek is zwartgeblakerd als gevolg van weggevlogen brandend materiaal.

Een passant ontdekte de brand en reed met zijn of haar auto over een stuk gasfles dat midden op de weg terecht was gekomen, weet Stoit. "Die heeft de brandweer gebeld. Ze rukten flink uit."

De brandstichting lijkt doelgericht, maar de ondernemer heeft geen flauw idee waarom iemand het op zijn bedrijfspand heeft voorzien. Hij is een jaar eigenaar van Guillaume Jansen, maar vertelt desgevraagd dat alle medewerkers in dienst zijn gebleven.

De politie heeft het vernielde en zwartgeblakerde deel afgezet, zodat de forensische recherche later vandaag sporenonderzoek kan doen.