Bij deze wandelparel bij de Duursche Waarden in de gemeente Olst-Wijhe is er meer dan genoeg te zien. Je kunt er schotse Hoogslanders en IJslandse paarden spotten of de uitkijktoren bezoeken. Hieronder vind je een paar tips.

Er zijn verschillende wandelroutes bij de Duursche Waarden, een natuurgebied op een klein halfuurtje rijden vanaf Zwolle. Zo heb je bijvoorbeeld de Ruige Route van 5,2 kilometer waarbij je een uitkijktoren bezoekt, langs de IJssel en een oude steenfabriek loopt en het trekpontje pakt. Aansluitend kun je de Observatiehutroute van 3,9 kilometer lopen, waarbij je naar een vogelhut loopt. Die laatste route kun je ook los lopen. Tip: als je over de drijfbrug wil, parkeer dan je auto gratis bij Infocentrum IJssel Den Nul. Vanuit hier is het een paar kilometer lopen naar zowel de Ruige Route als Observatiehutroute. De wiebelbrug vind je achter het bezoekerscentrum. Je loopt dan richting de dijk. Je kunt je auto ook gratis parkeren bij een kleine parkeerplaats nabij de Fortmonderweg 16 en direct met (een van) de twee wandelroutes beginnen. In het geval je de wiebelbrug bent gepasseerd en je met de Ruige Route begint, kom je allereerst uit bij de uitkijktoren in Fortmond. Vanuit deze toren heb je een fraai uitzicht over de IJssel en omliggende plaatsen. Bijvoorbeeld over Veessen, het plaatsje dat aan de overkant ligt. Je kan zelfs van april tot en met oktober met het pontje, de Kozakkenveer, naar de overkant. Als je de bordjes met Ruige Route volgt, kom je uit bij een lang pad langs de IJssel. Eerst loop je langs de oude steenfabriek, te herkennen aan de 40 meter hoge schoorsteen. Bovenin de schoorsteen kun je een nestje spotten van de slechtvalk, die in de regio veel voorkomt. De oude baksteenfabriek werd overigens in 1976 gesloten. De ruïnes van de bakstenen ringovens zie je nog langs de route. Op deze weg direct langs de IJssel spot je ook allerlei dieren, zoals paarden, ganzen en Schotse Hooglanders. Na een paar kilometer wandelen langs de rivier volg je de bordjes waarbij je rechts afslaat. Op een gegeven moment kom je uit bij - voor kinderen misschien wel het leukste onderdeel - de trekpont. Het woord zegt het al: je mag jezelf naar de overkant trekken. Houd er wel rekening mee dat het pontje bij hoogwater niet werkt en het glibberig kan zijn. Vogels spotten Na het trekpontje loopt je Ruige Route bijna ten einde. Je kan de route verlengen met de Observatiehutroute, waar je nu in de buurt bent. Met die route kom je uit bij een vogelkijkhut, waar je in alle rust verschillende vogels kan spotten. Zo zijn volgens deze vogelkaart recent de kleine zilverreiger, appelvink, gele kwikstaart, holenduif en buizerd gespot. Mocht je daarna nog even willen nagenieten en de dag afsluiten, dan kan dat in het restaurant bij Infocentrum IJssel Den Nul.