Verschillende jeugdprojecten in Zwolle mogen rekenen op een financiële bijdrage van Het Hervormd Weeshuis. Het bestuur van de stichting heeft besloten om vijftien projecten te steunen met een totaalbedrag van 29.000 euro.

Het Hervormd Weeshuis is een vermogensfonds dat Zwolse jongeren tot 25 jaar oud een financieel steuntje in de rug biedt bij hun ontwikkeling op cultureel, intellectueel en sportief vlak. Hiervoor beoordeelt het bestuur van de stichting op vijf momenten per jaar de ingestuurde aanvragen, waarna er een subsidie wordt toegekend aan de projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van Zwolse jongeren.

Tijdens de derde beslisronde van dit jaar werd de aanvraag van vijftien projecten gehonoreerd. Zij kunnen rekenen op een bijdrage van maximaal 2000 euro. De ingestuurde aanvragen hiervoor liepen zeer uiteen. Twee projecten vielen daarbij echter op, aldus Het Hervormd Weeshuis.

Zo is de jeugdtheatervoorstelling 'Gustav en de vliegfiets' van stichting PNT een van de projecten die gesteund wordt door Het Hervormd Weeshuis. Zij maken hiervoor gebruik van zelfgemaakte instrumenten en een 'echte vliegfiets'. Ook het Kattegat Festival van stichting Woelwater ontvangt een financiële ondersteuning van Het Hervormd Weeshuis, omdat het een 'puur evenement wordt dat uitnodigt om te gaan kijken'.

Projecten die er niet in slagen om de financiën rond te krijgen kunnen via hervormdweeshuiszwolle.nl checken of zij in aanmerking komen voor een bijdrage van de stichting. Zij hebben vervolgens tot maandag 19 september 17.00 uur om een aanvraag indienen voor de vierde beslisronde van 2022.