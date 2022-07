De politie had haar handen vol aan het uitgeven van boetes aan (brom)fietsers in Zwolle afgelopen donderdag. Maar liefst 79 overtreders zijn op de bon geslingerd. Een persoon moest nog een gevangenisstraf uitzitten.

De meeste bonnen, 53 stuks, zijn uitgedeeld aan fietsers die al rijdend een mobieltje in hun hand vasthielden. Een duur grapje voor de fietser, voor de boete betaal je 140 euro. Daar komen nog eens 9 euro administratiekosten bovenop.

Voor enkele bromfietsers was het ook flink dokken. Negen bestuurders zijn beboet voor te hard rijden. De politie stuitte daarnaast op een persoon die nog een gevangenisstraf van 7 dagen moest uitzitten. Die is meegenomen naar het bureau en vastgezet.

Overige boetes zijn uitgedeeld aan weggebruikers die door rood reden, geen gordel droegen en de snelheid overschreden.

De politie had al eerder aangekondigd controles uit te voeren op het gebruik van telefoons in het verkeer. Met name fietsers worden extra in de gaten gehouden.