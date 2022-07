In Zwolle wordt in oktober het Zwolle Baroque Weekend gehouden. Op verrassende plaatsen in de stad spelen de beste muzikanten uit heel Nederland maar ook uit Zwolle zelf.

In Zwolle staan in het eerste weekend van oktober overal podia opgesteld voor het grote muziekspektakel het Zwolle Baroque Weekend. Het programma omvat Holland Baroque, Ton Koopman met zijn Amsterdam Baroque Orchestra, Hannes Minnaar, Toon Hagen, Het Nederlands Bach Consort en Het Rubens Consort. Beiaardiers en jong talent van ArtEZ conservatorium spelen op locaties zoals Waanders in de Broeren, ANNO, Schepenzaal, Odeon, de Lutherse Kerk, de Doopsgezinde kerk, de Peperbus en het Academiehuis zelf. Aandacht is er ook voor het Schnitgerorgel in Academiehuis Grote Kerk. Het barokorgel uit 1721 wordt momenteel volledig gerestaureerd maar is zeker een bezoekje waard. Meer informatie op zwollebaroque.nl.