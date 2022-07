Een derde opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen is vorige week geopend in het kantoorpand van Vermeer aan de Dokter van Deenweg op Oosterenk. Hier is plek voor 220 mensen. De eerste vluchtelingen hebben inmiddels hun intrek genomen in het pand.

Een deel van de plekken wordt voorlopig gereserveerd voor de opvang van vluchtelingen met COVID-19 en voor familieleden van vluchtelingen die in het nabijgelegen Isala-ziekenhuis verblijven. De gemeente had eerder al opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne gerealiseerd in Berkum (25), Assendorp (68) en op Oosterenk (350). Met de nieuwe locatie erbij kunnen nu in totaal 663 mensen een plek vinden in de gemeentelijke opvang. Mogelijk worden er ook in Berkum en het Dominicanenklooster nog extra opvangplekken toegevoegd, zo laat Stichting Matchmakers voor Oekraïne weten. Daarmee levert Zwolle een bijdrage aan de toezegging van de Veiligheidsregio IJsselland om 2000 plekken in te richten voor Oekraïners. Onderwijs Voor de opvang van kinderen zijn aanvullende voorzieningen ingericht op de begane grond en eerste verdieping van het nabijgelegen kantoorpand Breughel aan Dokter van Deenweg 2-10. Sinds half mei wordt daar onderwijs gegeven aan 180 kinderen, variërend van peuteropvang tot voortgezet onderwijs. Om de druk op het landelijke aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten, werd onlangs al bekend dat Hotel Lumen tijdelijk 40 kamers beschikbaar stelt voor crisisnoodopvang. Die opvang gaat op woensdag 13 juli open. Zwolle Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Zwolle