In Zwolle worden vanaf volgende week tijdelijk asielzoekers opgevangen in een hotel om het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten. Op dringend verzoek van de Veiligheidsregio IJsselland verblijven voor twee weken maximaal tachtig personen in Hotel Lumen, dat gevestigd is in het stadion van PEC Zwolle.

De gemeente Zwolle heeft Lumen Hotel & Events aan het Stadionplein 20 gevraagd om tijdelijk veertig kamers beschikbaar te stellen voor de crisisnoodopvang van asielzoekers. De gemeente biedt de crisisnoodopvang aan om het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten. De afgelopen maanden moesten asielzoekers in Ter Apel geregeld buiten op de grond slapen. Dringend verzoek Het college van burgemeester en wethouders van Zwolle heeft hiertoe 'op dringend verzoek van de Veiligheidsregio IJsselland' besloten. De crisisnoodopvang biedt plaats aan maximaal tachtig personen voor de duur van maximaal twee weken. Vanaf woensdag 13 juli kunnen de eerste asielzoekers arriveren. Na 27 juli gaan de asielzoekers naar een andere opvang of terug naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. In de regio regelden verschillende gemeenten de afgelopen maanden al crisisnoodopvang. Zo verblijven er sinds vorige week woensdag voor maximaal drie weken ongeveer zeventig asielzoekers in een sporthal in Kampen. Ook in Ommen waren tot afgelopen dinsdag twee weken lang asielzoekers in een sporthal te gast. Daar verbleven gezinnen uit Jemen, Syrië, Turkije, Somalië en Eritrea.