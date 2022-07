Uit het niets werd een 21-jarige man in Zwolle afgelopen Koningsdag aangevallen. De twee mannelijke verdachten zijn nog altijd niet opgepakt en daarom deelt politie opnieuw beelden.

Na het uithangen van de vlag, eten van oranjetompouce en afdingen op de vrijmarkt, was Koningsdag 2022 bijna voorbij, al zat de feeststemming er nog goed in op de Melkmarkt. Daaraan kwam rond 20.45 uur een abrupt einde: een agressief duo liep af op een jonge man en mishandelde hem. Volgens de politie was er geen aanleiding en ging het om een impulsieve actie.

Het slachtoffer werd geslagen, viel op de grond en is daarna vermoedelijk tegen zijn hoofd getrapt. Terwijl omstanders zich over hem ontfermden, kozen de daders het hazenpad, richting het Rodetorenplein.

Signalement

De beelden zijn eerder al gedeeld op sociale media en hoewel daarna wel wat tips binnen kwamen, heeft dat volgens de politie nog niet geleid tot een arrestatie. Een nieuwe oproep moet daarin verandering brengen.

De twee vermoedelijke daders droegen allebei een oranje T-shirt, maar leken verder niet erg op elkaar. Een van de twee had een top met lange mouwen, donkere bodywarmer, spijkerbroek en gympen aan. De andere man was kaal, had een gezet postuur en droeg, naast zijn felgekleurde shirt, donkere kleding.

Hoewel de daders tijdens Koningsdag in Zwolle waren, hoeft dat niet te betekenen dat ze daarvandaan komen, benadrukt de politie. Wie het baldadige tweetal herkent of meer informatie heeft, kan - al dan niet anoniem - daarvan melding doen.